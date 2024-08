Fluminense defende invencibilidade de três anos, no Maracanã, pela Libertadores

Após o empate com o Corinthians pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas da Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, diante do Grêmio. O Tricolor defende uma invencibilidade de três anos sem perder no estádio pelo torneio continental.

O último revés do atual campeão, no estádio, pela competição aconteceu no dia 18 de maio de 2021, quando o Junior Barranquilla, da Colômbia, surpreendeu e triunfou por 2 a 1. Valencia e Edwin Cetre estufaram a rede, enquanto Abel Hernández descontou para o Tricolor. Desde então, foram nove vitórias e três empates, diante da torcida.

Vale lembrar que o número de jogos poderia ser maior, mas o Maracanã passou por reformas entre 2011 e 2013, visando a Copa do Mundo de 2014. Nas edições de 2011, 12 e 13, então, o Flu utilizou Nilton Santos e São Januário para atuar em casa. A derrota para os colombianos, portanto, foi a única deste século, até aqui, neste palco.

Os comandados de Mano Menezes necessitam vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançarem na competição. Caso triunfem por apenas um gol, a definição de quem enfrentará Atlético-MG ou San Lorenzo nas quartas será nos pênaltis.

Retornos importantes e casa cheia

Para seguir com a invencibilidade, o treinador voltará à beira do campo, pois estava suspenso diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Além disso, o time terá o retorno da dupla Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso, que também ficou de fora contra o Timão e é essencial na construção de jogadas, para fazer a engrenagem da equipe girar.

Os dois, inclusive, dividem o posto de garçons da temporada tricolor, com seis assistências cada. O camisa 10, aliás, soma quatro gols no ano, contra Inter, Atlético-GO, Vasco e Cerro Porteño. Assim, mesmo diante das dificuldades do Flu, Ganso tem feito uma grande temporada e sido essencial para que o time reaja no momento de turbulência.

MAIS DE 42 MIL CONFIRMADOS PARA A DECISÃO DE AMANHÃ NO MARACA! VAMOS TODOS JUNTOS PELA CLASSIFICAÇÃO! ???????????????????????? Garanta o seu ingresso >> https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/zJoVLawGk7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2024



O colombiano, por sua vez, é um dos principais nomes do elenco, tanto que participou da Copa América e chama a atenção do mercado internacional. Quando ficou de fora, viu, de longe, a equipe carioca viver seu pior momento na temporada, com seis derrotas consecutivas e a demissão de Fernando Diniz.

Por outro lado, Alexsander defenderá as cores do Al-Ahli, da Arábia Saudita, enquanto Ignácio sentiu o joelho direito. Um dos principais problemas tem sido a lateral-esquerda, com as lesões de Diogo Barbosa e Marcelo. O jovem Esquerdinha não teve boa atuação nos dois últimos jogos, e Guga por ser improvisado pelo lado oposto nesta terça (20).

A torcida promete comparecer em peso para empurrar a equipe, visto que mais de 42 mil ingressos já foram vendidos, até o momento. Por fim, o Fluminense teve uma experiência recente nas oitavas da Copa do Brasil do que não pode fazer em jogos eliminatórios, já que sofreu gol logo no início contra o Juventude e não conseguiu reagir.

Retrospecto recente do Fluminense no Maracanã em Libertadores

1 – 2021 – Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño (PAR)

2 – 2021 – Fluminense 2 x 2 Barcelona (EQU)

3 – 2023 – Fluminense 1 x 0 The Strongest (BOL)

4 – 2023 – Fluminense 5 x 1 River Plate (ARG)

5 – 2023 – Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal (PER)

6 – 2023 – Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors (ARG)

7 – 2023 – Fluminense 2 x 0 Olímpia (PAR)

8 – 2023 – Fluminense 2 x 2 Internacional

9 – 2023 – Fluminense 2 x 1 Boca Juniors (ARG)

10 – 2024 – Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (CHI)

11 – 2024 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño (PAR)

12 – 2024 – Fluminense 3 x 2 Alianza Lima (PER)

