Ramón Díaz ainda não conseguiu repetir uma escalação no Corinthians

O Corinthians encara o RB Bragantino, nesta terça-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão precisa de apenas um empate para avançar à próxima fase. Contudo, a escalação para o jogo ainda é um mistério e Ramón Díaz deve ter sua 12° escalação diferente em 12 jogos desde que chegou ao Parque São Jorge.

Afinal, o treinador ainda não conseguiu repetir nenhuma escalação desde que assumiu o Corinthians. Até aqui, a estratégia é clara: priorizar o Brasileirão. O Timão está na zona de rebaixamento e seu principal objetivo neste momento é sair desta situação desconfortável. Para isso, o técnico vem utilizando uma equipe alternativa nas copas, deixando seus principais atletas para o torneio de pontos corridos.

A estratégia vem dando certo. O time conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil e saiu na frente para avançar de fase na Sul-Americana. Contudo, ainda não conseguiu engrenar no Brasileiro e segue na zona de rebaixamento.

Nos 11 jogos em que comandou o Corinthians, Ramón ainda não replicou a escalação. Foram jogadores e formações diferentes nas partidas válidas pelas três competições. O desempenho até aqui é de 50%, com três vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Além disso, o comandante usou quase todo o elenco, com exceção dos goleiros reservas, além de Caetano, Kaike e Léo Maná.

Nas escalações, só um nome é praticamente certeza para o treinador: Hugo Souza. O goleiro, que chegou recentemente ao Parque São Jorge, atuou nas 11 partidas que o argentino esteve sob o comando do Timão.

Ramón Díaz prepara nova escalação contra o RB Bragantino

Assim, para o jogo desta terça-feira, Ramón Díaz deve novamente mexer no time principal. Muito por conta de lesões, como é o caso de Alex Santana. Contudo, terá retornos como de Raniele e Yuri Alberto. Além disso, o volante José Martínez e o centroavante Héctor Hernández estão para chegar na equipe. E o treinador espera ter mais reforços em breve.

“Temos que saber que não temos um grande plantel, numeroso. Há jovens que estão crescendo e dando o máximo. Estamos contentes com eles, o grupo está se recuperando, vamos ter duas incorporações muito importantes para reforçar. Temos em dois dias outra partida importante, assim que sabemos jogar nesta situação, sem perder a calma”, disse Ramón Díaz, após o jogo contra o Fluminense.

