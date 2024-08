Mbappé cobra dívida milionária do PSG; saiba o motivo

Kylian Mbappé ainda não resolveu todas as pendências com o PSG. Mesmo após pouco mais de um mês da apresentação no Real Madrid, o francês foi até a UEFA e a Liga de Futebol Profissional da França, por meio da Federação Francesa de Futebol, para cobrar um valor de 55 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões) por conta de três salários atrasados e bônus. As informações são do jornal Le Monde.

Os problemas envolvendo Mbappé e a diretoria do PSG existiam antes mesmo de o atacante deixar o clube. Na pré-temporada de 2022-23, o clube retirou o astro de uma excursão para a Ásia por não aceitar renovar. Pouco tempo depois, jogador e direção entraram em acordo pela reintegração.

No entanto, segundo o “L’Equipe”, não houve acordo, e os termos do contrato original ainda teriam validade jurídica. Mbappé, aliás, não pretende se desfazer do que teria direito, e as duas partes devem brigar na Justiça.

O ex-camisa 7 do PSG pode, inclusive, recorrer aos tribunais trabalhistas franceses (Prud’hommes) e processar o clube por assédio moral. O PSG, aliás, pode ser punido pelo não pagamento, perder a licença da UEFA e ficar fora de edições de Champions League, por exemplo.

