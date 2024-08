Fluminense e Mano precisam quebrar jejum para seguir na Libertadores

Mano Menezes no comando do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Nesta terça-feira, a partir das 19h, no Maracanã, o Fluminense precisa vencer o Grêmio por, no mínimo, dois gols de diferença, no Maracanã, para avançar às oitavas de final da Libertadores. O tricolor carioca não consegue essa diferença de gols por muito tempo e precisa de resposta.

A última partida que o Fluminense conseguiu dois gols de diferença, afinal, foi pela terceira fase da Copa do Brasil em que venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, e garantiu a classificação. De lá para cá, o clube passou por 20 jogos e com mudança no comando técnico.

Neste período, foram apenas cinco vitórias, cinco empates e 10 derrotas. Os triunfos, aliás, aconteceram todos por um gol de diferença, o que alerta ainda mais a situação da equipe das Laranjeiras.

LEIA MAIS: Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Mano também busca quebrar escrita

O técnico Mano Menezes, aliás, busca quebrar uma escrita que começou no dia 6 de dezembro de 2023, sua última vitória por 2 a 0. Na ocasião, ele treinava o Corinthians, e o triunfo foi sobre o Coritiba, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Exatamente cinco meses depois, no dia 4 de julho, o treinador estreou no Fluminense, com empate em 1 a 1 com o Internacional, no Maracanã. Até agora, são 12 jogos pelo tricolor, com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

