Flamengo pode contar com retorno de De la Cruz e Luiz Araújo contra o Bolívar

O Flamengo pode ter dois reforços importantes para a partida decisiva contra o Bolívar na quinta-feira (22), pela Libertadores. De la Cruz e Luiz Araújo voltaram a treinar normalmente na manhã desta terça (20) e devem ficar à disposição do técnico Tite para a partida.

Ambos ficaram fora do clássico contra o Botafogo, no domingo (18), por causa do desgaste físico. De la Cruz chegou a ficar no banco, mas, por outro lado, Luiz Araújo nem sequer foi relacionado. No entanto, Arrascaeta, que sentiu logo no início da partida e pediu para sair, deve ser mais uma baixa para o jogo contra o Bolívar. O meia faz um tratamento na coxa esquerda.

O Rubro-Negro tem outros desfalques certos para a partida: os atacantes Pedro e Gabigol, que sentiram dores no jogo de ida, retornam apenas no próximo mês. Já o lateral Viña e o atacante Everton Cebolinha passaram por cirurgia e só voltam a defender o Flamengo em 2025.

Com De la Cruz e Luiz Araújo, a equipe ainda vai realizar mais um treino antes da viagem, que terá início nesta quarta-feira (21). Vale lembrar que o atacante foi decisivo no confronto de ida, com um gol e uma assistência na partida realizada no Maracanã. Aliás, o jogador tem sido um dos destaques da equipe na temporada.

Dessa forma, o Flamengo abriu dois gols de vantagem em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores. Ou seja, jogando na altitude de La Paz, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que conquista a vaga para a próxima fase.

