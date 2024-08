Morando juntos? Gabriely faz nova publicação com Endrick na Espanha

Dizem por ai que casal que treina junto, cresce junto. Se for isso mesmo, então Endrick e Gabriely Miranda estão no caminho certo. A modelo compartilhou nesta terça-feira (20) um registro dos dois na academia da residência do atleta, em Madrid.

A modelo ainda não esclareceu se vai morar na Espanha com o amado, mas tem acompanhado Endrick nesse início de ciclo no Real Madrid. Gabriely esteve presente na apresentação do brasileiro no Santiago Bernabeu e, desde então, não desgrudou do namorado.

“Você merece tudo isso, amor! Jesus te ama muito”, escreveu Gabriely quando Endrick se apresentou no Real Madrid.

Publicação da modelo

Polêmicas do namoro com Endrick

Uma festa de despedida no Brasil e a permanência na Espanha fortificam os rumores de que Gabriely deve mesmo acompanhar Endrick na mudança para Madrid. Para tomar essa decisão, no entanto, a modelo precisou superar a forte resistência da família do jogador.

Rumores sobre a conturbada relação entre Gabriely e Cíntia, mãe de Endrick, tomam conta da web desde a participação do jogador no programa ‘Conversa com Bial’, da Globo. Mas o climão entre elas vem de antes. No início do namoro com o atleta, a modelo falou sobre o possível impacto da mudança para Madrid no relacionamento.

“Sou muito fã de casais que se apoiam e encaram situações e oportunidades com parceria. A chave para qualquer relacionamento dar certo, estando perto ou longe, é a união. Temos uma conexão bem forte e nos admiramos bastante. Somos jovens e os dois são muito apaixonados pelos nossos trabalhos. Mas, por enquanto, não pensamos muito nisso”, disse à época.

A possibilidade de Gabriely acompanhá-lo na mudança de país trouxe à tona questionamentos sobre casamento – algo que nunca agradou Cíntia. A família de Endrick se opôs à possibilidade e aconselhou os jovens a irem com mais calma na relação.

O tema voltou à pauta durante o ‘Conversa com Bial’ e o climão tornou-se visível. Questionada se acompanharia Endrick na mudança, Gabriely respondeu: “Será? Uma incógnita ainda”. Cíntia rebateu de imediato: “Uma pessoa que a gente tem certeza que vai é ele, em nome de Jesus. Para isso que eu passei tudo e meu esposo também, para estarmos aqui. Um sonho realizado”. Na sequência, a mãe do jogador cortou a namorada do filho de uma foto publicada nas redes sociais.

