Brasileirão Sub-20: Fluminense decide vaga em casa e goleiro comenta

Goleiro Kevyn Vinícius em ação em treino do Fluminense Sub-20 - (crédito: Foto: Leonardo Brasil/FFC)

A um empate da última vaga às quartas de final do Brasileirão Sub-20, o Fluminense vê a classificação muito de perto. Isso porque o Tricolor recebe o São Paulo, nesta quarta-feira (21), no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, com status de terceiro melhor mandante da competição.

E, para o goleiro Kevyn Vinícius, o “fator casa” pode ser determinante para a sonhada vaga. Afinal, jogando em seus domínios, o time conquistou 20 dos 27 pontos que disputou, totalizando um aproveitamento de 74%.

“Jogar aqui em Xerém tem uma importância muito grande para nós, porque é onde trabalhamos diariamente visando ter bons resultados. Com a ajuda do fator casa, é grande a possibilidade de conquistarmos nossa classificação”, afirmou o goleiro ao site oficial do clube.

Os Moleques de Xerém somam seis vitórias, dois empates e uma derrota, com 14 gols a favor e sete contra, nas suas dependências. Entre as vítimas estão Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Goiás, os quatro mais bem colocados do campeonato.

Na avaliação do goleiro, porém, os números, embora inspirem confiança, não entram em campo no confronto, válido pela 19ª e última rodada.

“Trabalhamos muito durante a semana, inclusive mentalmente, com a ajuda do departamento de Psicologia. Como sempre, analisamos o adversário e esperamos explorar o que estudamos. Estamos preparados para dar nosso melhor, ir para cima e jogar como nas últimas rodadas”, garantiu.

O Fluminense enfrenta o São Paulo, nesta quarta, com o apito inicial previsto para as 15h (de Brasília). O prélio terá transmissão ao vivo da FluTV.

