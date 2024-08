Comentarista combina entrevista com modelo do OnlyFans após ser flagrado vendo fotos sensuais ao vivo

Flagrado ao ver fotos sensuais ao vivo, comentarista chama modelo do OnlyFans para entrevista - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Uma situação constrangedora tomou conta das mídias esportivas peruanas neste início de semana. Isso porque o comentarista do programa ”Grone Tribune”, Edwin Portal, estava vendo fotos sensuais quando acabou flagrado durante a transmissão. A modelo do OnlyFans, Daniella Chavez, depois concedeu uma entrevista ao comunicador para amenizar a situação.

Edwin contornou a situação logo depois da repercussão e entrou em contato Daniella Chavez para tentar uma entrevista. A chilena entrou na onda e acenou positivamente para uma participação no ”Grone Tribune”.

“Por favor, me salve disso. Você poderia nos dar uma entrevista?”, questionou Edwin à modelo do OnlyFans. Daniella prontamente minimizou o ocorrido: “Estarei em breve em entrevista, vamos ajudá-lo a passar? As coisas acontecem (risos)”.

OnlyFans: Quem é Daniella Chavez

A modelo viralizou nas redes sociais em 2015 após se relacionar brevemente com Cristiano Ronaldo. Daniella nega que teve qualquer envolvimento profundo com o jogador, que, inclusive, namorada Irina Shayk na época.

Segundo Daniella, que também posou para Playboy, a relação com Cristiano não passou de algo sexual e por isso não deveria ser considerada infidelidade.

“Se alguém faz sexo com outra pessoa que não é seu parceiro, mas é uma pessoa livre de mente e corpo, sem dar explicações, isso é infidelidade? Então com Cristiano fomos infiéis? Foi só sexo e com permissão minha, não dele! Sexo livre também existe”, disse à época.

Recentemente, Daniella Chavez voltou a mencionar o nome de Cristiano Ronaldo publicamente. A modelo ‘aproveitou’ a tristeza do jogador ao ser eliminado da Eurocopa para compartilhar um nude e ”fazer uma proposta” ao astro.

“Se eu pedir ao Cristiano Ronaldo para jogar 6 meses no O’Higgins, não saberia como pagar… Mas mesmo assim vou mandar a mensagem para ele… Pelo menos aqui ele não vai chorar de tristeza”, escreveu.

