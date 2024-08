Patrocinador erra e anuncia Michael antes do Flamengo

Um patrocinador do Flamengo deu spoiler. No caso, a patrocinadora máster do clube, a PixBet, cometeu uma gafe e “anunciou” o retorno do atacante Michael ao clube carioca nas redes sociais na noite de terça-feira (19). A publicação, por sua vez, rapidamente foi excluída. No entanto, torcedores registraram a gafe com um print.

A @pixbet anunciou o Michael antes do Flamengo kkkkk Apagaram o post pic.twitter.com/8rmu1TOlTs — BEST ???? (@itsfischrr) August 19, 2024

Michael e Flamengo já estão de acordo. No entanto, o clube aguarda a liberação do Al Hilal para anunciar o retorno do jogador. O atacante virou prioridade do Rubro-Negro para contratação principalmente após o desfalque confirmado de Everton Cebolinha, que passou por cirurgia no tendão de Aquiles e só retorna no próximo ano.

Além disso, o jogador está em fim de contrato com o clube árabe. Michael já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Dessa forma, como a equipe precisaria abrir mão de um estrangeiro para inscrever Neymar, que retorna no próximo mês, o Al Hilal não deve dificultar a negociação.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o contrato entre as partes vai ser até o fim de 2028. Essa será a segunda vez que o atacante vai defender o Flamengo. Entre 2020 e 2021, Michael disputou 105 partidas, marcou 23 gols e contribuiu com 14 assistências. Ele também conquistou um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas.

