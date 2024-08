Com restrições: Grêmio voltará à Arena para enfrentar o Atlético-MG

O Grêmio, enfim, vai voltar a sua casa. Após quatro meses atuando fora de seus domínios, o Imortal vai jogar na Arena no dia 1º de setembro, porém com público reduzido. A gestora do estádio confirmou, nesta terça-feira (20), que retornará com as atividades para o duelo contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

O número de torcedores ainda será definido nos próximos dias. A Arena ainda não pode abrir 100% por conta das enchentes que assolaram Porto Alegre em maio, que fez com que Grêmio e Inter tivessem que atuar algumas partidas longe até mesmo do Rio Grande do Sul.

Agora, Grêmio e Arena aguardam a CBF modificar o horário do jogo, de 16h para 11h. Isso vale também para as partidas seguintes na casa do Tricolor, segundo comunicado emitido pela gestora.

Administração da Arena do Grêmio explica mudança no horário

A nota oficial explica o motivo do pedido para alteração do horário do confronto. O diretor de operações da Arena do Grêmio, Paulo Rossi, afirma que, por enquanto, “os jogos só poderão ser realizados nesse horário, por conta da iluminação do campo, que também foi duramente atingida pela enchente, inclusive os refletores, que serão trocados em breve”.

Dessa maneira, o duelo diante do Atlético-MG só será viável com essas limitações. Afinal, o estádio estará funcionando com utilização exclusiva de geradores e falta de conectividade e acesso à internet. O Grêmio atuou pela última vez em sua casa no dia 20 de abril.

Nesta terça-feira, o Grêmio entra em campo às 19h (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Fluminense, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, no Couto Pereira, em Curitiba, o Imortal venceu, de virada, por 2 a 1.

