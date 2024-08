Fabinho Soldado recusa convite do Inter e permanece no Corinthians

O Internacional fez um convite para o diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, substituir Magrão como diretor executivo de futebol do clube. O presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, procurou o dirigente, mas recebeu uma recusa, já que ele não deseja deixar o Timão neste momento.

O Corinthians vive situação delicada na luta contra o rebaixamento no Brasileirão e segue vivo nas disputas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Por conta deste momento, Fabinho Soldado não deseja deixar o Parque São Jorge. Assim, agradeceu o convite de Alessandro Barcellos e reiterou seu desejo de permanecer no Timão.

Em janeiro deste ano, Fabinho assumiu o cargo de diretor executivo do Corinthians na gestão de Augusto Melo. O convite do Inter era para a vaga deixada pelo também ex-volante Magrão, demitido no último dia 11.

Fabinho Soldado no Corinthians

Ex-volante do Flamengo, fora de campo era homem de confiança do presidente Rodolfo Landim e passou a gerente de futebol no Rubro-Negro, cargo que ocupava quando aceitou o convite do Corinthians. Fabinho chegou ao Timão para trabalhar no departamento de scout. Um ano depois, passou a liderar o departamento.

No Timão, Fabinho primordialmente trabalha com o presidente Augusto Mello. Contudo, também participará da transição das categorias de base para o profissional, onde auxilia o ex-zagueiro Chicão.

Em contrapartida, o Internacional segue no mercado atrás de um substituto para Magrão. Contudo, o Colorado sabe que este profissional não será Fabinho Soldado.

