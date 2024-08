MP autoriza organizada do Palmeiras a ir para jogo da Libertadores

A principal torcida organizada do Palmeiras, Mancha Verde, recebeu uma autorização do Ministério Público para entrar caracterizada no jogo desta quarta-feira (21), contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

O mesmo Ministério Público havia proibido a entrada da Mancha Verde nos estádios no estado de São Paulo por um mês. O motivo seria uma briga entre torcidas de Palmeiras e Flamengo após o duelo no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. A decisão está valendo desde a última semana.

Em nota, o MP junto com a Secretaria de Segurança Pública, comunicou à Federação Paulista de Futebol que a acatou e publicou em portaria no início da tarde desta terça-feira (20). Assim, a Mancha Verde poderá entrar com seu uniforme e bandeiras no duelo contra o Botafogo. Aliás, contra o São Paulo, os torcedores entraram no Allianz sem nenhuma relação com a organizada.

Contra o Botafogo, poderão ser usados “07 (sete) instrumentos musicais, uma faixa e um bandeirão, podendo ser ampliada ou restringida a liberação de tais objetos, indumentárias e demais acessórios a critério da Polícia Militar, a contar desta data”, de acordo com portaria assinada por Fabio Barbosa Moraes, diretor-executivo do Departamento de Segurança e Prevenção de Violência da FPF.

Organizada tenta empurrar Palmeiras na Libertadores

Contudo, após o embate contra o Botafogo, a Mancha Verde terá que voltar a pagar a punição imposta. O Verdão perdeu o duelo de ida por 2 a 1 e precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. Entretanto, um triunfo por dois tentos coloca o Palmeiras direto nas quartas de final do torneio continental.

