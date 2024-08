Botafogo, agora, quer comprar lateral do Burnley em definitivo

Vitinho é mais um nome no radar do scout do Botafogo - (crédito: Foto: Oli Scarff/AFP via Getty Images)

O Botafogo mudou, nesta terça-feira (20), sua forma de investida pelo lateral-direito Vitinho, do Burnley, da Championship, a Segunda Divisão da Inglaterra. Antes, o clube o desejava por empréstimo, com opção de compra, nos termos da negociação com os britânicos. Agora, no entanto, diante da concorrência pelo alvo, o Glorioso quer comprar o defensor em definitivo. A informação é do “Canal do TF”. Outras agremiações brasileiras, como o Flamengo, estão de olho na fera.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitinho, de 25 anos, está no clube inglês desde 2022. Por lá, tem quatro gols em 69 partidas. Antes, ele teve passagem pelo Cerce Brugge, da Bélgica.

O Glorioso precisa, com urgência, antes de setembro, mês que marca o fechamento da janela, arrumar um novo lateral-direito. Afinal, o técnico Artur Jorge conta apenas com o jovem uruguaio Ponte para a posição. O compatriota Suárez pediu para não defender mais a Estrela Solitária, e Rafael, ex-Manchester United, segue no departamento médico.

Nesta janela, o Botafogo tentou a contratação do lateral Vagiannidis, do Panathinaikos. Os gregos, contudo, recusaram três ofertas do Glorioso.

Mais um na mira do Botafogo

Outro jogador que está na mira do Botafogo é Khellven, do CSKA. Os russos pedem 10 milhões de euros (R$ 60,7 milhões) para liberar o lateral-direito que estava no Athletico-PR no ano passado.

