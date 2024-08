Definidos os confrontos das quartas da Copa do Brasil; veja!

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil! Na tarde desta terça-feira (20), a CBF realizou o sorteio da próxima fase, em evento realizado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Já é conhecido também o chaveamento até a final.

Ainda nesta terça, a CBF sorteará a ordem dos mandos de campos para os jogos de ida e volta. Dessa forma, a matéria segue EM ATUALIZAÇÃO. Fique ligado!

LEIA MAIS: Champions: playoff para definir últimos classificados começa nesta terça-feira (20)

O chaveamento está definido da seguinte maneira: nas semifinais, o vencedor do confronto 1 enfrenta quem avançar no confronto 2 e assim por diante.

Confira os confrontos das quartas da Copa do Brasil!

Confronto 1: Vasco da Gama x Athletico

Confronto 2: Atlético-MG x São Paulo

Confronto 3: Flamengo x Bahia

Confronto 4: Corinthians x Juventude

Semifinal

Vasco/Athletico x Atlético-MG/São Paulo

Flamengo/Bahia x Corinthians/Juventude

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil serão nas semanas dos dias 28 de agosto e 12 de setembro. Como não há mais a regra de gol qualificado, as definições irão para pênaltis no caso de empate no saldo de gols após as duas partidas.

Veja abaixo a premiação da Copa do Brasil:

Semifinais: R$ 9,45 milhões.

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões.

Campeão: R$ 73,5 milhões.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.