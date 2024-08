Atalanta desiste de contratar Wesley, do Flamengo

O Wesley não vai mais deixar o Flamengo nesta janela de transferências. A Atalanta, clube italiano que tentava a contratação do jogador, desistiu na tarde desta terça-feira (20), quando já estava quase tudo certo entre todas as partes.

Segundo o diretor de futebol do Rubro-Negro, Bruno Spindel, houve uma pequena discussão sobre a data de liberação do jogador. No entanto, disse que tinham encontrado uma solução na manhã desta terça-feira.

“O Flamengo foi comunicado extraoficialmente da desistência da Atalanta em relação ao Wesley. Havia uma discussão pequena de cláusula quanto à data para terminar todo o trâmite para que o jogador fosse inscrito lá entre dia 23 e 26. Não era a data da viagem do atleta para exames, é a data para terminar todo trâmite de exame, assinatura de contrato. Hoje de manhã, o Flamengo aceitou o dia 23, que era o que incialmente eles queriam. Poucas horas depois deles reclamarem dessa única alteração no contrato. E hoje a tarde eles desistiram”, disse.

Ainda de acordo com o dirigente, o clube carioca acredita que a Atalanta estava com outra negociação em andamento, e por isso, desistiu.

“A gente imagina que eles tenham encontrado outro atleta que interesse mais a eles do que o Wesley e a gente não entendeu, eles deviam estar com duas negociações em aberto. Quando a primeira fechou, eles desistiram do atleta. A gente julga que foi isso q aconteceu”, afirmou.

A negociação entre Atalanta e Flamengo

O clube italiano ia comprar o lateral por 20 milhões de euros, cerca de R$ 120 milhões. Assim, o modelo de negociação entre a Atalanta e o Flamengo envolveria 16 milhões (R$ 96 milhões) fixos e o restante em bônus por metas estipuladas em contrato.

A partida decisiva entre o Flamengo e Bolívar, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, será na quinta-feira (22). Dessa forma, o clube carioca pretendia contar com o jogador e liberá-lo depois. A ideia do clube era, portanto, que o lateral viajasse no dia 26. No entanto, essa data não agradou ao clube italiano, uma vez que se desse algum problema nos exames, não teria tempo para contratar outro lateral, uma vez que a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro.

Após esse desentendimento na data de liberação, o Rubro-Negro flexibilizou o prazo e respondeu ao clube italiano que aceitaria que o atleta viajasse no dia 23. Mas, ainda sim, a Atalanta desistiu.

Futuro do Wesley

Com a desistência do clube de Bérgamo na negociação e podendo contar novamente com Wesley, Bruno Spindel disse que acredita no potencial do jogador e que ele tem potencial para defender a Seleção Brasileira.

“A gente, como sempre contou, conta muito com o Wesley. Atleta que nos ajudou e vai continuar ajudando muito, tem potencial enorme. A gente acha que é um atleta que no futuro vai fazer parte da Seleção Brasileira e vai ajudar demais o Flamengo.

Wesley renovou com o Rubro-Negro recentemente e o novo vínculo entre as partes é até até dezembro de 2028. Dessa forma, também aumentou o percentual do Rubro-Negro nos direitos econômicos do lateral, que agora é de 90%.

