Al-Hilal anuncia saída de Michael

Michael com a taça da Supercopa Saudita - Foto: Divulgação / Al Hilal - (crédito: Foto: Divulgação/Al-Hilal)

O Al Hilal anunciou nesta terça-feira (20) a saída de Michael, que acertou seu retorno ao Flamengo. O atacante, de 28 anos, jogava no time saudita desde 2021 e foi peça-chave na temporada passada, histórica para o clube, com 11 gols e 10 assistências em 52 jogos.

Nesta temporada, o jogador manifestou interesse em deixar o clube, e chegou a um acordo de rescisão, sem custos para o Al-Hilal. Ao mesmo tempo, permitiu ao clube a liberação de uma vaga de jogador estrangeiro para a inscrição de Neymar, por exemplo, que está em fase final de recuperação de uma lesão grave.

Michael, que já trabalhou com Jorge Jesus no Flamengo, assinou contrato com o Rubro-Negro até 2028.

