Michael rescinde com o Al-Hilal e está de volta ao Flamengo

Michael está de volta ao Flamengo. O atacante rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira (20) após reunião entre os dirigentes do clube e o empresário Eduardo Maluf. Dessa maneira, o jogador assinou contrato até 2028 com o Rubro-Negro.

O robozinho, como é conhecido pelas comemorações de gols no estilo Cristiano Ronaldo, volta ao Flamengo após passagem em 2020 e 2021, quando fez 105 jogos e balançou as redes em 23 oportunidades. No período, foram seis títulos conquistados: um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

