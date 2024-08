‘A Fazenda 16’: ídolo do Corinthians pode participar de reality

Um nome conhecido da torcida do Corinthians está entre os possíveis participantes do reality ‘A Fazenda 16’, da Record. Trata-se de Edílson Capetinha, campeão mundial pelo clube em 2000. O ex-jogador aparece em uma lista vazada nas redes sociais nesta terça-feira (20) com os prováveis ‘fazendeiros’.

Caso faça parte da nova temporada do reality, Edílson disputará um prêmio de R$ 2 milhões junto a outros 19 participantes. A informação sobre o valor da premiação é do portal Leo Dias. A expectativa é que a confirmação dos nomes aconteça nos próximos dias, já que o programa tem previsão de início para setembro.

Aos 53 anos, Edílson se aventurou nos últimos anos como comentarista esportivo, tanto na TV quanto na Rádio, mas não conseguiu se firmar. O maior destaque foi no programa “Os Donos da Bola”, atração da Band comandada pelo craque Neto. Ele deixou a atração em 2021.

Como jogador, o ex-atacante baiano brilhou por clubes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco e Vitória. Pelo Timão, onde se tornou ídolo, venceu o Mundial de Clubes de 2000. Ele também vestiu a camisa da Seleção Brasileira e participou da conquista do pentacampeonato mundial em 2002.

