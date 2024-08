Flamengo decide jogo de volta pela Copa do Brasil no Maracanã; Marcos Braz comemora

Marcos Braz comemora segundo jogo do Flamengo no Maracanã - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

Na tarde desta terça-feira (20), aconteceu o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além disso, também ficou definido os mandos de campo e o chaveamento até a final.

Dessa forma, o Flamengo conheceu o seu adversário desta fase da competição: o Bahia. O primeiro confronto será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e o jogo de volta, no Maracanã. O vice-presidente Marcos Braz comemorou o segundo jogo ser em casa.

“Pelo menos o Flamengo joga em casa o segundo jogo, sempre é importante estar do lado da força da torcida. Eu sempre gosto, por mais que aconteça qualquer coisa, é você disputar o segundo jogo em casa. Dentro da atmosfera, dentro do Maracanã, sempre é o mais importante”, disse.

Por outro lado, Carlos Santoro, diretor executivo do Bahia, falou sobre a expectativa para o confronto.

“Qualquer adversário que viesse nessa fase a gente sabe que seria muito difícil e obviamente que o Flamengo com o elenco que tem, com todo investimento que vem fazendo nos últimos anos, é um dos clubes que sempre entra como favorito. Então sem dúvida dois jogos muito difíceis”, afirmou.

Flamengo e Bahia: disputas além da Copa do Brasil

Flamengo e Bahia são equipes que estão brigando na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro está na quarta posição, com 41 pontos. O tricolor baiano, por sua vez, vem na sequência, com 38.

No 1° turno do campeonato, o time carioca levou a melhor e venceu por 2 a 1 no Maracanã, com gols de Gerson e David Luiz. Everaldo, por sua vez, descontou para o Bahia.

Vale lembrar que o time baiano contratou Everton Ribeiro, que é um dos destaques da equipe na temporada. Ele foi capitão do Flamengo nas 11 conquistas do clube entre 2019 e 2022. Entre os troféus estão dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil.

