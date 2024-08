STF responde a recurso da CBF sobre o título brasileiro de 1987

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, nesta terça-feira (20), um novo recurso envolvendo o título do Campeonato Brasileiro de 1987. A ação, movida pela CBF, buscava o reconhecimento mútuo de Flamengo e Sport como campeões do torneio nacional, intitulado naquele ano de Copa União. A informação é do ge.

O recurso pela CBF é referente a uma resolução da própria entidade, publicada em 2011. Na época, a entidade máxima do futebol brasileiro reconheceu Flamengo e Sport como campeões brasileiros de 1987. Porém, Flávio Dino, ministro do STF e relator do caso, negou a sequência do pedido. De acordo com Dino, não cabe ao STF a análise do caso em questão.

“Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e nos regulamentos dos campeonatos brasileiros de futebol, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário”, afirmou o ministro em um trecho da decisão.

Decisão mantém Sport como único campeão do Brasileiro de 1987 A decisão segue a linha da negativa recente ao Flamengo sobre o título brasileiro de 1987. Anteriormente, em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal recusou o pedido do clube carioca pela divisão da conquista. À época, o relator do caso foi o ministro Dias Toffoli.

Desta forma, o Sport segue como o único campeão brasileiro de 1987. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.