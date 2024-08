James Rodríguez perto de fechar com o River Plate

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez celebrates his team's win of the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, North Caroline on July 10, 2024. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

James Rodríguez deve permanecer na América do Sul. De acordo com informações da imprensa argentina, o meia, de 33 anos, está próximo de se juntar ao River Plate. O colombiano está sem clube desde que rescindiu contrato com o São Paulo após ficar com o vice da Copa América 2024.

O River Plate ganhou destaque no mercado desde o retorno do técnico Marcelo Gallardo, que já atraiu reforços como Marcos Acuña e Germán Pezzella, campeões do mundo em 2022. Além disso, o clube argentino quer melhorar o elenco pensando na possibilidade do estádio Monumental de Núñez, casa do River, ser o palco da final da Libertadores 2024.

Ao mesmo tempo, Gallardo também está de olho em Miguel Almirón, ponta-direita do Newcastle, que tem perdido espaço no clube inglês. O treinador já teria conversado com o paraguaio, mas a negociação é vista como complicada.

