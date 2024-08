Flamengo x Ferroviária (Brasileirão feminino): onde assistir e escalações

Flamengo e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pelo último jogo da primeira fase do Brasileirão Feminino. A Ferrinha está invicta, na segunda colocação e, portanto, classificada para as quartas de final da competição. Por outro lado, o Rubro-Negro ocupa a nona posição, ou seja, está fora da zona de classificação e, por isso, entra em campo em busca da vaga.

Onde assistir

A partida não terá transmissão.

Como chega o Flamengo

O Flamengo entra em campo em busca da classificação para as quartas de final e precisa vencer. Além disso, precisa torcer para um tropeço do Bragantino ou Internacional. Na última rodada, empatou com o Kindermann por 1 a 1, fora de casa.

Atualmente, as Meninas da Gávea estão na nona colocação, ou seja, uma posição fora da zona de classificação. Assim, em 14 partidas, somaram 19 pontos: são cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Como chega o Ferroviária

A Ferroviária, por sua vez, já está classificada. A equipe é a segunda colocada na tabela e vai permanecer, pois não consegue alcançar o líder e nem ser ultrapassada pelo terceiro lugar. Além disso, é a única invicta da competição e tem a melhor defesa. Na última rodada, venceu por 3 a 2 o Atlético Mineiro em casa.

Dessa forma, a Ferrinha somou 32 pontos em 14 partidas na competição, ou seja, são nove vitórias e cinco empates.

FLAMENGO X FERROVIÁRIA

15ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 21/8/2024, 15h (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

FLAMENGO: Gabi Barbieri, Fabi Simões, Daiane, Day Silva e Jucinara; Djeni, Duda e Gláucia; Gisseli, Cristiane e Crivelari. Técnico: Maurício Salgado.

FERROVIÁRIA: Raíssa Tayná, Katiuscia, Rafa Soares, Luana e Barrinha; Cris, Raquel, Duda Santos, Mycaelly, Mylena Carioca e Lelê. Técnica: Jéssica Lima.

Outros jogos (Todos na quarta, às 15h)

São Paulo x Grêmio

Internacional x Santos

Real Brasília x Fluminense

Atlético x Palmeiras

Bragantino x Cruzeiro

Botafogo x América-MG

Corinthians x Kindermann

