Young Boys x Galatasaray: escalações e onde assistir

A fase de liga da Champions está prestes a ser definida. Nesta quarta-feira (21) Young Boys e Galatasaray se enfrentam às 16h (de Brasília), na Suíça, pelo jogo de ida dos playoffs da principal competição de clubes do planeta. Este é o último mata-mata antes da classificação para o torneio. Além disso, o duelo de volta entre as equipes, que definirá o classificado, acontece na próxima terça-feira (27), no RAMS Park, em Istambul.

Como chega o Young Boys

Os suíços querem aproveitar a vantagem de jogar em casa para abrir vantagem sobre os turcos na briga por uma vaga na Champions.

O Young Boys garantiu vaga direta nos playoffs da Champions League por ter conquistado o título suíço na última temporada. Apesar de estar presente regularmente nas competições europeias, o time de Berna não teve um bom início na liga local, embora tenha goleado o modesto Printse-Nendaz por 10 a 0 na Copa da Suíça.

Além disso, o técnico Patrick Rahmen não poderá contar com Janko, Conte e Imeri.

Como chega o Galatasaray

Por outro lado, o atual campeão Turco também entrou diretamente nesta fase eliminatória e chega embalado para buscar a classificação. Isto porque a equipe vem de duas vitórias em dois jogos na atual temporada.

Contudo, o Galatasaray terá alguns desfalques nesta quarta-feira (21). Davinson Sánchez, lesionado, Ayhan, suspenso, e o brasileiro Gabriel Sara, ex-São Paulo, liberado para acompanhar o nascimento do filho, não estarão à disposição do técnico Okan Buruk.

Young Boys x Galarasaray

Jogo de ida dos playoffs da Champions

Data e horário: quarta-feira, 21/082024, às 16h (de Brasília)

Local: Stade de Suisse, em Berna (SUI)

Youg Boys: Von Ballmoos; Blum, Husic, Camara e Hadjam; Niasse e Lauper; Elia, Colley e Ugrnic; Ganvoula. Técnico: Patrick Rahmen.

Galatasaray: Muslera; Jelert, Bardakci, Nelsson e Dubois; Demirbay e Torreira; Mertens, Akturkoglu e Yilmaz; Icardi. Técnico: Okan Buruk

Onde assistir: TNT, Max

