Fluminense informa que zagueiro Ignácio passará por cirurgia

O Fluminense ganhou novos desfalques na temporada. O zagueiro Ignácio, que já tinha lesão no menisco detectada, terá de passar por cirurgia no joelho esquerdo. Além disso, o clube também informou que o atacante Keno está fora do jogo contra o Grêmio, nesta terça-feira (20), pela Libertadores.

Titular contra o Corinthians, na última partida do Fluminense, no sábado (17), o zagueiro deixou o gramado no segundo tempo com dores no joelho. A lesão é a mesma de Diogo Barbosa. Sendo assim, ele ficará fora por pelo menos 50 dias. Já Keno entrou na etapa final contra o Timão, mas ficará fora contra o Grêmio por conta de dores na lombar, de acordo com o próprio Flu.

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), para encarar o Grêmio na Libertadores-2024. Após derrota por 2 a 1 na ida, o Flu precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem necessidade de pênaltis. Vitória por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis.

Veja o comunicado do Fluminense

O zagueiro Ignácio teve uma lesão meniscal no joelho esquerdo e será submetido a um procedimento cirúrgico.

O atacante Keno sentiu dores na lombar e não foi relacionado.

Nossos relacionados para a volta das oitavas da @LibertadoresBR, contra o Grêmio! ???????? pic.twitter.com/ktaKUgsgYQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2024

