Clube mineiro é vendido para empresário de Dubai, nos Emirados Árabes

O Cruzeiro teve suas ações vendidas há alguns meses. Ronaldo Fenômeno passou sua ações na SAF para Pedro Lourenço. Agora, o Athletic Club, de São João del-Rei, também teve suas ações negociadas. O valor da transação, todavia, não teve divulgação.

Vinícius Diniz, até então um dos principais investidores da SAF do Athletic, confirmou a venda para um empresário de Dubai, nos Emirados Árabes. A nova direção do clube será liderada por Fábio Campos, que agora possui 51% das ações da SAF. O empresário Pierre Fernandes fica com 49% do clube.

“O papel de Vinícius Diniz foi crucial para o desenvolvimento, estruturação e resultados esportivos expressivos do Athletic. Agradecemos por sua valiosa contribuição e desejamos sucesso em seus futuros negócios”, declarou o clube em nota.

A Futbraz Gestão Esportiva também entrou na negociação. Afinal, o empresário também passa a gerir a empresa e passará a se chamar F&P Gestão Esportiva. A SAF do clube ainda tem uma porcentagem da sociedade de um grupo italiano.

“Essas mudanças não afetarão o funcionamento da empresa. Continuaremos focados em fortalecer nossa posição, alcançando os objetivos da temporada e consolidando nossa presença no futebol brasileiro”, informou o clube.

O Athletic, aliás, ganhou destaque como uma das primeiras SAFs do Brasil. Além dos títulos do Mineiro Interior em 2022 e 2023, o clube conquistou a Recopa Mineira em 2023 e subiu da Série D para a Série C também em 2023.

Além das conquistas, o Athletic destacou-se no cenário mineiro com contratações de peso, incluindo Ricardo Oliveira, Sassá e o renomado Loco Abreu.

