Copa do Brasil: esposa de Éverton Ribeiro brinca após sorteio

Marilia Nery com 'Totói': filho de Éverton Ribeiro se tornou um mascote da torcida do Flamengo

O duelo entre Flamengo e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil promete mexer com emoções dentro e fora de campo. Prova disso foi a reação de Marilia Nery, esposa de Éverton Ribeiro, atual camisa 10 do Esquadrão e ídolo do Rubro-Negro, após o sorteio.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Marilia fez uma publicação minutos depois da definição do confronto.

“Né (sic) possível”, brincou, sobre o reencontro com o Flamengo.

Veja o post:

Né possível — Marilia Nery (@marilia_nery) August 20, 2024

A reação tem algumas explicações. Marilia é companheira de Éverton Ribeiro há mais de 10 anos. Eles são pais de Augusto, o ‘Guto’, e Antônio, o ‘Totói’, dupla que virou xodó dos rubro-negros durante a passagem do jogador pelo clube, que durou seis anos e meio. Além disso, a própria Marilia desenvolveu uma relação de afeto com os torcedores do Flamengo. Não à toa, a publicação dela no X acabou invadida pelos flamenguistas.

Mas o principal alvo de brincadeiras foi Totói. Na chegada de Éverton Ribeiro ao Bahia, o pequeno protagonizou algumas cenas hilárias, inclusive citando o clube carioca na apresentação do camisa 10 em seu novo clube. A ligação se tornou tão forte que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai conceder o título de sócio honorário para Antônio.

Com isso, a ‘disputa’ pela torcida de ‘Totói’ na Copa do Brasil já mobiliza tanto flamenguistas quanto tricolores.

Flamengo x Bahia na Copa do Brasil: novo reencontro para Éverton Ribeiro

Atualmente no Bahia, Éverton Ribeiro defendeu o Flamengo entre 2017 e 2023. Foi capitão em 11 conquistas do clube no período. Foram 394 jogos e 46 gols. Ele deixou a equipe após o fim da temporada 2023 e seguiu para o Bahia. Até o momento, o camisa 10 soma 45 jogos, cinco gols e nove assistências, sendo um dos pilares da equipe.

No primeiro turno do Brasileirão, Éverton Ribeiro teve o primeiro duelo com o seu ex-clube. O jogador teve boa atuação, assim como o Bahia, mas a equipe acabou derrotada por 2 a 1 no Maracanã. Depois que o árbitro encerrou a partida, o ídolo rubro-negro deu uma volta no estádio, aplaudiu a torcida e acabou ovacionado. O reencontro, desta vez na Copa do Brasil, promete novas emoções.

