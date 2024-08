Guarani x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Guarani nesta quarta-feira (21), às 19h, no Brinco de Ouro, pela 22° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de derrota para o Avaí dentro de casa e perdeu a liderança da competição. Assim, busca uma resposta rápida para reagir. Já o Bugre é o lanterna da competição, com apenas 17 pontos, mas deu sinais de reação ao golear a Chapecoense, fora de casa, em sua última partida.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Guarani

O Bugre não terá seu goleiro titular para o duelo no Brinco de Ouro. Isso porque Vladmir está emprestado ao Guarani pelo Santos e, se for atuar, o time de Campinas terá que pagar uma multa de R$500 mil. Assim, a tendência é que Douglas Borges assuma a meta e comece a partida. Em contrapartida, o técnico Allan Aal terá a volta do zagueiro Matheus Salustiano e do meia Luan Dias que cumpriram suspensão automática e estão de volta para a lista de relacionados.

Como chega o Santos

Já o Peixe convive com muitas expectativas. Giuliano e JP Chermont vem fazendo trabalho de transição física, mas ainda são dúvidas para o duelo em Campinas. Além disso, o técnico Fábio Carille não sabe se terá os reforços ofensivos à disposição. Billy Arce ainda faz um trabalho para readquirir a melhor forma, enquanto Wendel Silva ainda não aparece no BID e não pode fazer sua estreia. Contudo, a boa notícia fica por conta do retorno de William Bigode, que cumpriu suspensão na última partida e está de volta.

GUARANI X SANTOS

Série B-2024 – 22ª rodada

Data e horário: 21/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

GUARANI: Douglas Borges; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Airton e Caio Dantas. Técnico: Alan Aal.

SANTOS: Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex Dos Santos (SC) e Bruno Muller (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

