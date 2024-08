Borré e Alan Patrick treinam, e colombiano pode voltar ao Inter no domingo

Borré, do Internacional, está recuperado e pode voltar a atuar no domingo - (crédito: - Foto: Ricardo Duarte Internacional)

Após a derrota para o lanterna Atlético-GO, o Internacional se reapresentou, na tarde desta terça-feira, em treino realizado no Beira-Rio. Assim o técnico Roger Machado contou com as presenças de Alan Patrick e Rafael Borré, ambos em recuperação de lesão. A informação é do portal “ge”.

Ao longo da atividade, o comandante dividiu o grupo em três equipes, e duas se enfrentavam por vez em campo reduzido. A dupla esteve em campo normalmente, contudo apenas o atacante tem chance de voltar aos gramados diante do Cruzeiro, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.

Vale lembrar que Borré se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Alan Patrick teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. O colombiano, portanto, está em estágio mais avançado de recuperação e aprimora a condição física.

Por outro lado, Lucca, que alegou dores musculares, correu no gramado. Wanderson, por sua vez, segue fora, com uma contusão na panturrilha esquerda. Além disso, Fabrício, com um problema na tíbia, e Ivan, que se recupera de cirurgia no joelho direito, permaneceram na academia.

Por fim, o Colorado tenta engrenar na classificação do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe gaúcha está na 13ª colocação, com 25 pontos, e soma quatro partidas a menos que a maioria dos concorrentes.

