Conversas com Maurício Lemos esfriam, e Vasco avalia outros zagueiros

Maurício Lemos pretende ficar no Atlético-MG, mesmo tendo proposta do Vasco - (crédito: - Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Vasco estava otimista com um possível acerto com o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético-MG, porém as conversas esfriaram. Assim, a tendência é que o jogador permaneça no clube mineiro no restante da temporada, visto que o Cruz-Maltino ainda não recebeu qualquer retorno.

Durante o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho falou sobre o andamento da negociação. Segundo o mandatário, o clube carioca avalia outros nomes e não está preso apenas nesta transação para reforçar o setor defensivo. “A proposta está lá para o Lemos. Não temos resposta, mas não estamos preso nele. Corremos para outros. Transações são difíceis, não acontecem de uma hora para outras”, disse Pedrinho. Internamente, o Galo deu o aval para que Lemos viajasse para o Rio de Janeiro. No entanto, o zagueiro não demonstrou interesse pela proposta e prefere permanecer em Belo Horizonte. Por outro lado, o Vasco ainda não considera a negociação encerrada e aguarda uma resposta concreta. A contratação de mais um zagueiro é prioridade do Cruz-Maltino nesta janela de transferência. Além disso, o clube encaminhou o acerto com o atacante Jean Meneses, do Toluca, do México. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.