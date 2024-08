Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Glorioso venceu o jogo de ida por 2 a 1 e joga por um empate em São Paulo para avançar. Já o Verdão precisa vencer por um gol de diferença para levar o embate para os pênaltis ou por dois para conseguir a vaga direto para as quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e da ESPN

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras recuperou sua confiança na última partida, ao vencer o clássico contra o São Paulo por 2 a 1, diante de seu torcedor. Foi a primeira vitória no Brasileirão depois de quase um mês, justamente em um momento crucial para a equipe na temporada. Já para o embate contra o Botafogo, o técnico Abel Ferreira tem boas notícias.

Isso porque o treinador terá praticamente força máxima. Richard Ríos, que cumpriu suspensão no jogo de ida, fica novamente à disposição. Já Mayke ficou fora no primeiro jogo, mas treinou com o restante dos companheiros e deve aparecer na lista de relacionados. Assim, os únicos desfalques ficam por conta de Bruno Rodrigues e Piquerez, fora da temporada e Dudu que faz trabalho de recondicionamento físico após sentir dores na panturrilha.

A grande dúvida fica por conta da formação que Abel Ferreira irá utilizar. Diante do São Paulo, o treinador não tinha Murilo à disposição e optou por atuar com dois zagueiros. Com o retorno do zagueiro, a linha com três defensores também pode voltar.

Como chega o Botafogo

Com a vantagem do empate e embalado por uma goleada sobre o Flamengo por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo sabe que não pode deitar sobre o regulamento. Assim, precisa, de forma inteligente, sair para o jogo. Por isso, o técnico Artur Jorge deve manter o mesmo time que venceu o Palmeiras no primeiro encontro. A única margem para uma dúvida é na lateral esquerda. Afinal, Cuiabano e Marçal têm características diferentes. Enquanto o primeiro gosta de avançar ao ataque com frequência, o segundo capricha mais na hora da contenção.

As ausências do Botafogo são as de sempre. Júnior Santos, Jeffinho e Nascimento seguem no departamento médico. Mas o Glorioso tem tantas opções para o ataque que a torcida quase não se lembra que os três estão lesionados. Além disso, Hernández, que cumpriu suspensão no Estádio Nilton Santos, está novamente apto para ficar à disposição do treinador português.

O Botafogo briga para chegar às quartas de final da Libertadores pela primeira vez em sete anos. Em 2017, o time alvinegro, sob o comando de Jair Ventura, superou a primeira fase do mata-mata final da competição ao eliminar o Nacional-URU com duas vitórias (1 a 0 e 2 a 0).

PALMEIRAS X BOTAFOGO

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Local: Allianz Parque, São Paul (SP)

Data e hora: 21/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gómez, Reis (Murilo) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Veiga; Estêvão (Rony), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: Johh, Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano (Marçal); Gregore, Marlon Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

