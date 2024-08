Botafogo desembarca em São Paulo, e Artur Jorge deve repetir escalação

O Botafogo desembarcou em São Paulo para o jogo de volta das oitavas da Libertadores contra o Palmeiras. Assim, a delegação iniciou a concentração em um hotel, no bairro Anhembi, para o duelo desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Em campo, a tendência é que o técnico Artur Jorge repita a escalação do jogo de ida e da goleada sobre o Flamengo. A informação é do portal “ge”.

Na manhã da última segunda-feira (19), o comandante realizou uma atividade mais leve e preferiu fazer alguns ajustes antes de embarcar para o solo paulista. A equipe carioca não poderá contar com Marçal, que não viajou, em virtude de dores musculares. Na lateral, Cuiabano e Hugo ficam como opções.

Diante disso, o treinador quer dar sequência ao esquema que deu certo em dois jogos decisivos. Vale lembrar que ele não pode contar com o artilheiro da equipe na Libertadores, Júnior Santos, e o meia Eduardo, ambos lesionados.

Por outro lado, Tiquinho Soares, que há duas semanas sofreu com dores no joelho direito e ficou fora de três jogos, deve pintar como opção no banco de reservas. Além dele, Matheus Martins, que brilhou no clássico, com dois gols, também ficará como opção para o segundo tempo.

Chegamos em São Paulo, meus escolhidos! Amanhã é decisão! ?????????? #VamosBOTAFOGO ???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/P8KE0DbC08 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 20, 2024

O Alvinegro venceu a partida de ida por 2 a 1 e joga por um empate para avançar. Se perder por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Por fim, o time deve ir a campo com: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Thiago Almada (Tchê Tchê), Savarino; Igor Jesus.