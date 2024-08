Abel Ferreira tenta manter escrita com o Palmeiras na Libertadores

Nesta quarta-feira (21), Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Libertadores da América. No primeiro encontro, o Glorioso foi melhor e venceu por 2 a 1. Agora, cabe ao time de Abel Ferreira responder em casa e avançar no torneio continental.

Para seguir a diante, o Palmeiras terá que vencer por dois gols de diferença. Caso devolva a vantagem mínima ao rival, a classificação será na disputa de pênaltis.

Consciente que o jogo será pedreira, o Verdão aposta suas fichas no plano de Abel Ferreira, que tem um retrospecto muito bom na competição. Em quatro edições, ele sempre levou o Verdão até a semifinal. Inclusive, na última participação, o Palmeiras caiu para o Boca Juniors. As melhores campanhas foram nas temporadas 2020 e 2021, quando bateu campeão.

Apesar de ter um bom desempenho no geral, em 2023 o elenco de Abel Ferreira não encanta como antes. Até mesmo na fase de grupos, onde sempre fez as principais campanhas, o time venceu, mas não fez boas partidas.

Por outro lado, todas as eliminações do Verdão foram dentro do Allianz Parque. Além do Boca Juniors, outro algoz do time paulista foi o Athletico, em 2022.

