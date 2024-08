A nada mole vida dos jovens brasileiros no futebol europeu

"Bobinho" entre as estrelas do Real Madrid, Endrick tenta se mostrar útil para o técnico Carlo Ancelotti no começo de temporada europeia - (crédito: Javier Soriano/AFP)

O futebol traz uma advertência às jovens promessas: não basta se vislumbrar com uma transferência para a Europa e sair postando por aí. O centro mais desenvolvido do planeta bola é criterioso. Não costuma queimar etapas e se aproveitar dos pés de obra de protótipos de craques a qualquer custo. Treinadores também são gestores. Promovem o respeito ao jogo e à hierarquia. Exigem tempo de maturação e não abrem mão da observação do comportamento. Quatro joias brasileiras que movimentaram quase R$ 800 milhões recentemente no mercado sentem isso na pele.

Endrick, Reinier, Vitor Roque e Ângelo Gabriel têm uma nada mole vida no Velho Continente. Com exceção de Vitor Roque, o trio deixou o Distrito Federal cedo para se aventurar pelo Brasil. Como quase todos os garotos, sonhavam em sonhar na Europa. Hoje, têm o objetivo parcialmente realizado. Caçula da turma, Endrick vestiu o uniforme de jogo do Real Madrid pela segunda vez no último domingo.

Assim como na vitória por 2 x 0 sobre a Atalanta, pela Supercopa da Uefa, sequer saiu do banco de reservas no empate por 1 x 1 contra o Mallorca, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Rodrygo marcou, Mbappé não resolveu e o talento nascido em Taguatinga não foi cogitado pelo técnico Carlo Ancelotti, diferentemente do meia turco Arda Güler, substituto de Vini Jr. no segundo tempo.

A “decepção” de Endrick trouxe à tona um possível plano “B” para não ficar escanteado na Europa. Segundo o jornal As, o estafe de Endrick estipulou um prazo para que o técnico Carlo Ancelotti comece a utilizar o ex-Palmeiras. Uma avaliação até dezembro está em curso para constatar se o atacante será útil ou não no clube recordista de títulos da Liga dos Campeões, com 15. Caso a análise seja negativa, o brasiliense arrumaria as malas para oportunidade de empréstimo na próxima temporada. O Real Madrid retorna a campo em 25 de agosto, para o duelo em casa contra o Real Valladolid, pela segunda rodada de LaLiga.

Negociado pelo Flamengo com o Real Madrid por 30 milhões de euros (R$ 136 milhões à época) em 2020, Reinier está reintegrado ao Real Castilla, a equipe B merengue. O talento criado no Guará seguiu o caminho que pode estar sendo cogitado por Endrick. Não teve espaço no time principal quando chegou e foi emprestado três vezes. O primeiro destino foi o Borussia Dortmund. Lá, foi campeão da Copa da Alemanha de 2021 e atuou ao lado de Erling Haaland e Jude Bellingham, uma das estrelas da companhia merengue. Depois, rumou para Girona e Frosinone, da Itália.

Reinier acumula 83 jogos na Europa. Marcou oito gols e serviu companheiros com quatro assistências. O auge da carreira após a conquista da Libertadores de 2019 foi a medalha de ouro no torneio olímpico de futebol masculino, em 2021. Apesar da falta de oportunidade no Real Madrid, o meia-atacante de 22 anos garante estar bem. Prova disso é o golaço marcado na vitória do Castilla sobre o Tenerife, em amistoso de pré-temporada.

“Estou conseguindo me destacar nos treinos e amistosos aqui na Espanha. Venho me sentindo muito bem e trabalhando forte para ter uma grande temporada. Quero aproveitar todas as oportunidades”, destacou após a partida.

“Como já disse outras vezes, ainda não sei o que será do meu futuro. Até que haja uma definição, vou seguir dando o meu máximo aqui no Real Madrid para conquistar o meu espaço e realizar uma grande temporada”, completou o atleta vinculado ao time espanhol até 30 de junho de 2026.

Após três empréstimos consecutivos, Reinier retorna ao Castilla para se mostrar útil ao técnico Carlo Ancelotti, do time principal (foto: Divulgação/Real Castilla)

No rival Barcelona, Vitor Roque é pivô de uma crise de bastidor. Adquirido por 40 milhões de euros (R$ 213,4 mi), o ex-Athletico-PR vê o sonho de criança ruir. Desde a chegada ao clube catalão, em janeiro, disputou 16 partidas e colocou duas bolas na rede. Não convenceu o então treinador Xavi Hernández. “Há um debate que, para mim, não faz sentido. É um jogador em formação. Tem jogadores que estão à frente dele e, por isso, joga menos, é como entendo. Passei a vida inteira com jogadores jovens”, justificou o ex-dono da prancheta merengue.

Vitor Roque tem 16 jogos e dois gols pelo Barcelona (foto: Miguel Riopa/AFP)

Com o alemão Hansi Flick, o atacante também não deve receber oportunidades. Na segunda-feira (19/8), uma reunião aproximou o mineiro de 19 do adeus à Catalunha. Foi colocada sobre a mesa do Barça proposta em definitivo do Sporting de Lisboa e por empréstimo do Real Betis. O desejo de Vitor Roque é seguir na Espanha.

Talento de Samambaia, Ângelo Gabriel inicia a segunda temporada na Europa. O Menino da Vila vendido por 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 78 milhões) ao Chelsea em 2023 busca espaço sob o comando do técnico Enzo Maresca. Fez pré-temporada, mas ainda não foi relacionado para jogos oficiais. Ficou de fora da derrota por 2 x 0 para o Manchester City na primeira rodada da Premier League e se apega aos treinamentos. Ainda assim, vive tempos de incertezas. Na temporada passada, não atuou pelos Blues. O técnico argentino Mauricio Pochettino o tirou do planejamento e forçou a diretoria a emprestá-lo para adquirir milhas.

O primeiro destino do ex-Santos com bola rolando no Velho Continente foi a França. Defendeu o Strasbourg em 25 das 34 rodadas do Campeonato Francês. Deu três assistências e não marcou nenhum gol. O elenco inchado da equipe londrina, com 43 nomes, é um empecilho. A diretoria negociará alguns. Ângelo deve estar nessa barca. O brasileiro está muito atrás na concorrência direta com Sterling, Mudryk, Cole Palmer, Nkunku, Madueke e Pedro Neto. O Besiktas se interessa no empréstimo de Ângelo. O clube, porém, tentará reaver o investimento com negócio em definitivo.

Elenco inchado do Chelsea pode acarretar em nova saída de Ângelo Gabriel (foto: Darren Walsh/Chelsea FC)