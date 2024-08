Mãe de filha caçula de Neymar registra momentos nas redes sociais

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou, nesta terça-feira (20), uma foto de seu filho, fruto de uma relação com o craque Neymar. Helena é a caçula do jogador brasileiro.

A postagem foi publicada no Instagram, e a mãe de Helena ainda escreveu a seguinte mensagem: “Bochechas e boquinha”. Na foto, a recém-nascida aparece dormindo.

Amanda Kimberlly também atualizou seus seguidores com uma imagem da pequena Helena, sua primeira filha. Nos Stories do Instagram, a modelo compartilhou uma montagem com quatro fotos da bebê, mostrando como têm sido os primeiros dias desde o nascimento da filha de Neymar.

Neymar é pai de quatro crianças

Helena é fruto de uma relação entre Amanda e Neymar, que não durou muito. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 10 anos, fruto do envolvimento com Carol Dantas, e Mavie, de 9 meses, fruto de seu noivado com Bruna Biancardi.

