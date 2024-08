Corinthians faz proposta por Luizão, do West Ham

O Corinthians fez uma proposta ao West Ham pelo zagueiro Luizão. O clube inglês aceitou a oferta de empréstimo por um ano feita pelos brasileiros. Assim, as partes estão apenas definindo os valores da opção de compra. A informação é do portal ‘ge’.

Em busca de uma parceria para André Ramalho, o Timão está confiante no acerto pelo jogador. O prazo é curto, já que os clubes têm até o dia 2 de setembro, data do encerramento da janela de transferências, para acertar todos os detalhes da contratação.

O atleta está desde 2013 no West Ham, mas sem espaço no time do técnico Julen Lopetegui. Desde que chegou, não atuou pela equipe principal, apenas na equipe sub-21 dos Hammers. Portanto, vê com bons olhos um retorno ao Brasil.

Revelado pelo São Paulo, Luizão disputou 20 jogos como profissional pelo Tricolor Paulista antes de ir para a Europa. Caso confirme sua volta ao futebol brasileiro, pelo Corinthians, terá como companheiros de posição, além de André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.