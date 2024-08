Mano elogia superioridade do Fluminense e analisa fase de quartas na Libertadores

O Fluminense avançou de fase na Libertadores ao eliminar o Grêmio em jogo no Estádio do Maracanã. Após vencer no tempo normal por 2 a 1, precisou das penalidades máximas e das defesas de Fábio para chegar às quartas de final.

Desse modo, o técnico Mano Menezes elogiou a frieza do Fluminense durante as penalidades e também aproveitou para destacar o desempenho do Grêmio, comandado por Renato Gaúcho.

“Jogamos contra um grande adversário. É senso comum que o Grêmio tem uma equipe bastante forte, que não jogou no final de semana. Todos esses jogadores ficaram descansando exatamente para jogar contra a gente. Em função do que herdamos, não podemos fazer isso. No Campeonato Brasileiro, tivemos que jogar com o melhor que temos sempre, para recuperar uma situação que vem lá de trás. Fizemos o 2 a 0 merecidamente. Fomos melhores do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Mas do outro lado tinha uma equipe forte. Tivemos algumas dificuldades e não aproveitamos os contra-ataques”, disse Mano Menezes ao final do jogo.

Mano destaca análise da próxima fase

O Fluminense, aliás, agora chega às quartas de final e segue defendendo o título conquistado em 2023. Mano finaliza analisando a fase seguinte:

“A gente vai olhar amanhã. Gravamos todos os jogos, é o nosso trabalho, são os nossos adversários. Primeiro, o mais importante é saborear um pouco essa vaga. Senão, não tem muito sentido passar. Acho que temos uma boa possibilidade nesse mês de recuperação de alguns jogadores, de melhorar o nosso treinamento, porque teremos semanas livres. Pelo fato de não termos passado na Copa do Brasil, há um lado prejudicial, mas também um lado benéfico, que nos permitirá estar mais fortes no Brasileiro e na próxima fase da Libertadores”, finalizou Mano Menezes.

