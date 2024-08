Nos pênaltis, Hugo Souza brilha e Corinthians elimina o Bragantino na Sul-Americana

Nesta terça-feira (20),o Corinthians eliminou o Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Após ser derrotado no tempo normal por 2 a 1, levou a melhor na disputa de pênaltis por 5 a 4. Destaque para o goleiro Hugo Souza, que defendeu três cobranças.

Calendário

Nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2024, o Corinthians vai encarar o vencedor do confronto entre Rosario Central e Fortaleza.

Primeiro tempo com gol e superioridade do Corinthians

Os primeiros 45 minutos foram do Corinthians. Mesmo com a vantagem obtida no primeiro duelo, a equipe de Ramón Díaz tomou conta. Com velocidade e chutes de todos os lados, o Timão dava trabalho ao goleiro Fabricio. De tanto insistir, a bola entrou. Garro arriscou, a bola desviou no zagueiro e morreu dentro da rede, 1 a 0.

O gol não tirou o ímpeto do Corinthians. Com o pé no acelerado, a equipe da casa levou perigo nas finalizações de Igor Coronado, que parou na rede, mas pelo lado de fora e André Ramalho, em ótima defesa do arqueiro rival. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino encontrava dificuldade e não levava perigo a Hugo Souza.

Segundo tempo do Bragantino

O cenário do jogo mudou de forma drástica na etapa final. Com a necessidade de buscar a virada, o Massa Bruta se lançou ao ataque e começou a rondar a grande área do Timão. Acuado, o time de Ramón Díaz só rifava a bola e atraía o adversário. Hugo Souza teve trabalho e enfileirou boas defesas.

Aos 26 minutos a reação foi iniciada. Primeiro, Eduardo Sasha bateu forte e viu a bola morrer no fundo da rede. Quatro minutos depois, a cobrança de escanteio encontrou Luan Cândido, que desviou e virou o marcador, 2 a 1. Nos minutos finais, o Corinthians se lançou ao ataque e teve a chance com André Ramalho. O zagueiro bateu de primeira na grande área e Fabricio salvou com a ponta dos dedos.

Disputa de pênaltis

Na marca da cal uma disputa emocionante. Hugo Souza pegou três pênaltis, sendo dois deles decisivo para impedir a eliminação e o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 5 a 4.

CORINTHIANS (5) 1 X 2 (4) RED BULL BRAGANTINO

Copa Sul-Americana-2024 – oitavas de final (jogo da volta)

Data e horário: 20/8/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 42.118 (pagantes)

Renda: R$ 2.515.840,00

Gols: Garro, 23’/1ºT (1-0); Eduardo Sasha, 26’/2ºT (1-1); Luan Cândido, 30’/2ºT (1-2)

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Cacá; Fágner (Matheuzinho, 22’/2ºT), Ryan, Charles (Breno Bidon, 33’/2ºT), Garro e Matheus Bidu; Igor Coronado (Wesley, 31’/2ºT) e Geovane (Pedro Henrique, 22’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

RED BULL BRAGANTINO: Fabricio; Nathan Mendes (Henry Mosquera, intervalo) (Gustavinho, 42’/2ºT), Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Guilherme Lopes, 18’/2ºT) e Lincoln (Jadsom, intervalo); Thiago Borbas, Vitinho (Andrés Hurtado, 19’/2ºT) e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Richard Ortiz (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Mauricio Perez (COL)

Cartões Amarelo: Geovane (COR) Lucas Evangelista, Jadsom (BGT)

Cartões Vermelho: –

