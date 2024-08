Scarpa celebra classificação e projeta duelo com o Fluminense: ‘Baita confronto’

O Atlético não teve uma grande atuação diante do San Lorenzo, porém contou com mais uma assistência de Gustavo Scarpa, que colocou a bola na cabeça de Battaglia. Após garantir a classificação para as quartas da Libertadores, o meia fez uma análise das dificuldades que o Galo enfrentou nesta terça-feira (20), na Arena MRV.

“Jogo difícil, contra uma equipe que a gente já tinha se preparado. Um jogo mais direto, mais disputado, e estamos de parabéns porque soubemos nos adaptar. Somos completamente diferentes, com toque de bola, mas adaptamos, e que bom que deu certo.”, disse.

Na próxima fase, os comandados de Gabriel Milito terão pela frente o Fluminense, atual campeão, que eliminou o Grêmio, nos pênaltis, no Maracanã. Um adversário que o camisa 6 conhece muito bem, já que foi projetado no futebol brasileiro pelo Tricolor.

“Um baita confronto, histórico. Contra o atual campeão da Libertadores, uma grande equipe. Independente do que eles têm passado no Brasileiro, estão em uma crescente muito boa. Sem dúvida, é um futebol bonito de ser visto, e faremos de tudo para impor nosso estilo de jogo”, salientou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira encara justamente o Tricolor de Laranjeiras. Dessa forma, o confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão.

