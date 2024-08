Hugo Souza vibra com atuação: ‘A mais importante da minha vida’

Hugo Souza pegou três pênaltis diante do Red Bull Bragantino - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A noite de terça-feira (20) foi do goleiro Hugo Souza. O camisa 22 defendeu três cobranças de pênalti e saiu como principal responsável pela classificação do Corinthians diante do Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Enlouquecido com a sua atuação e a festa da Fiel Torcida, Hugo Souza manteve a humildade, porém garantiu que é a maior partida da sua vida.

“Toda a honra e toda a glória a Deus, nada disso é pra mim, tudo é para Ele. Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui, quero agradecer minha família, meus amigos, que sempre estiveram comigo. Gratidão, só isso. É o que eu tenho a falar, agradecer, só isso”, disparou, antes de completar:

“Eu sempre falo que o jogo mais importante é o próximo, esse foi o mais importante da minha vida. E agora tem o próximo, comemorar hoje, depois virar chave, que a nossa luta continua”.

Agora, Hugo Souza e Corinthians aguardam o vencedor de Rosario Central e Fortaleza para descobrir quem será o rival das quartas de final da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o time foca no Brasileirão, torneio que aparece na zona de rebaixamento. O próximo adversário é o Fortaleza, na Arena Castelão. O duelo é domingo (25).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.