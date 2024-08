Paulinho exalta garra do Atlético diante do San Lorenzo: ‘Vitória de Libertadores’

Em meio às dificuldade de uma equipe bem postada em campo, o Atlético-MG conseguiu furar o bloqueio do San Lorenzo e vencer por 1 a 0, na Arena MRV. Com a classificação para as quartas de finais da Libertadores, Paulinho exaltou a garra do elenco, que mesmo diante dos percalços, soube construir o resultado e garantir a vaga.

“A gente sabia que seria um jogo complicado, onde eles teriam proposta de se defender, jogando nos nossos erros. É muito difícil jogar assim, porque é difícil encontrar espaços. Vitória na garra, vitória de Libertadores, para mostrar que temos muita vontade de buscar esse sonho que tantos almejamos.”, afirmou.

Na próxima fase do torneio continental, o Galo terá pela frente o atual campeão, Fluminense, que eliminou o Grêmio, nos pênaltis, no Maracanã. Revelado nas divisões de base do Vasco, o atacante conhece bem o adversário e projetou os próximos duelos contra a equipe carioca.

“Sabemos que é uma equipe forte e que também luta por títulos. Mas vamos com tudo para cima para conquistar as vitórias e buscar a classificação para a semifinal que é o que nos interesse” analisou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira encara justamente o Tricolor de Laranjeiras. Dessa forma, o confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão.

