Atlético-MG x San Lorenzo é paralisado por gás de pimenta na torcida argentina

No segundo tempo do duelo entre Atlético e San Lorenzo, pelas oitavas da Libertadores, um fator curioso paralisou a partida por cerca de cinco minutos. A Polícia Militar teve que utilizar spray de pimenta para conter uma confusão na torcida argentina, o que afetou também os jogadores em campo.

Como a Arena MRV é fechada, os atletas conseguiram sentir os efeitos do gás e alguns deles tiveram que beber água e receber atendimento médico. Do lado do time mineiro, Saravia e Alan Franco receberam o atendimento de Rodrigo Lasmar, médico do clube mineiro.

Além disso, vários torcedores sentiram os efeitos do gás de pimenta nos olhos e na respiração, inclusive crianças que estavam no estádio. Na transmissão do serviço de streaming, Paramount+, um pai auxiliou o filho, que foi um dos afetados pelo uso do spray.

Por fim, a confusão aconteceu justamente quando o Galo vencia por 1 a 0, com gol de Battaglia, de cabeça, no segundo tempo. Até o momento, a Polícia não explicou o motivo do problema e se tiveram torcedores do San Lorenzo detidos.

Por fim, em campo, o Atlético garantiu a classificação para as quartas de finais da Libertadores e terá pela frente, o atual campeão, Fluminense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.