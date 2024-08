Corinthians se prepara para comprar Hugo Souza em definitivo

Para o torcedor corintiano, uma frase resume o que foi o duelo contra o RB Bragantino, pela Sul-Americana: ”Hugo Souza teve uma noite de Cássio”. O goleiro pegou três pênaltis contra o Massa Bruta, após a derrota do Timão por 2 a 1, na Neo Química Arena, e virou o grande herói da partida. O grande desempenho imediatamente gerou debate sobre a necessidade do Timão comprar o jogador em definitivo do Flamengo.

Hugo Souza está emprestado até o final do ano. Contudo, o Corinthians só pode comprar o jogador a partir de 1º de outubro. Caso queira acelerar o negócio, o clube alvinegro precisaria abrir outra negociação com o Flamengo. Há um temor que nessa nova roda de conversas, o Rubro-Negro aumente o valor por conta do bom desempenho do atleta.

Neste momento, o acordo entre Corinthians e Flamengo estipula um valor de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões) por Hugo Souza. Contudo, o Timão já conseguiu essa quantia através de classificações decididas pelo próprio goleiro.

A vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana, ao eliminar o RB Bragantino nesta quarta, rendeu um bônus de 700 mil dólares (R$ 3,8 milhões) ao Corinthians. Já na Copa do Brasil, o Timão eliminou o Grêmio, também nos pênaltis e com brilho do goleiro. A classificação colocou mais R$ 4,515 milhões ao cofre do Alvinegro. A soma destes dois valores já daria para contratar o arqueiro em definitivo.

Erro do passado vira aprendizado no Corinthians

Aliás, o Corinthians pode aprender com um erro que aconteceu recentemente, para acelerar as conversas por Hugo Souza. Afinal, nos últimos meses, o Timão viu um de seus maiores ídolos, justamente Cássio, deixar o clube, apostando todas as suas fichas em Carlos Miguel.

Porém, o contrato do novo titular era curto e tinha uma multa rescisória baixíssima, não observada pela diretoria. Assim, Carlos Miguel assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, e o Corinthians ficou sem um goleiro até a chegada de Hugo Souza.

Agora, a situação é diferente. A diretoria já se mexe nos bastidores pela permanência do jogador. Além disso, Hugo Souza já manifestou interesse de ficar.

“É óbvio que minha vontade é clara, mas essa decisão é com a diretoria, eles vão fazer o melhor para o clube e para mim. O início de tudo foi a confiança no meu trabalho. A minha vontade é ajudar a colocar o Corinthians onde ele merece, e minha vontade é de permanecer com certeza”, disse Hugo, após o duelo contra o RB Bragantino.

