Arias valoriza classificação do Fluminense: ‘Responsabilidade de passar em casa’

Arias celebra gol da classificação do Fluminense para as quartas da Libertadores - (crédito: - Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Um dos nomes mais importantes do Fluminense na temporada, Jhon Arias voltou a ser decisivo, como aconteceu no título da Recopa Sul Americana. Assim, diante do Grêmio, no Maracanã, o colombiano teve que cobrar um pênalti no tempo normal e outro na disputa decisiva e deu conta do recado.

Após a partida, o jogador disse que o Tricolor estava ‘com a corda no pescoço’ por ser o atual campeão e jogar em casa. De acordo com o atacante, o elenco tinha a responsabilidade de avançar na Libertadores, assumiu a postura correta e carimbou a vaga.

“Como seria visto o atual campeão da Libertadores, com o elenco que tem, sair nas oitavas? Claro que estávamos com a corda no pescoço, nós tínhamos a responsabilidade de passar na nossa casa, nós fomos os primeiros colocados de um grupo difícil, acho que a gente tinha a responsabilidade e entramos com essa postura”, disse.

“Foi mais uma decisão para nós, assim como está sendo no Brasileiro. Acho que pela posição que a gente está, estamos entendendo cada vez mais que é enfrentar cada jogo como se fosse o último, porque não temos margem para piorar. Estamos encarando os dois torneios com a corda no pescoço, não estamos priorizando nenhum torneio, queremos sair dessa zona chata no Brasileiro e temos ambição de querer voltar a brigar pelo título da Libertadores”, acrescentou. Olho na agenda Com a classificação, o Fluminense terá pela frente, nas quartas, o Atlético-MG. O Galo, aliás, é justamente o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.