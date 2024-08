Santos encaminha empréstimo de lateral para o Internacional

O Santos está muito próximo de acertar a saída do lateral-direito Nathan para o Internacional, por empréstimo. O jogador tem contrato com o Peixe até o fim de 2026, mas não está nos planos da comissão técnica de Fábio Carille. Assim, terá mais uma chance no futebol brasileiro atuando no Rio Grande do Sul.

Nathan estava emprestado pelo Santos ao Famalicão, de Portugal. Com o final do vínculo, ele retornou ao Peixe, mas foi informado que não seria aproveitado por Carille. Assim, chegou a um acordo rápido com o Internacional por um novo empréstimo. Ele depende apenas de exames médicos para assinar com o Colorado.

Formado na base do Vasco e com uma passagem anterior pelo Boavista, também de Portugal, Nathan fez apenas 33 jogos na passagem pelo Santos e nunca conseguiu se firmar. Pelo Famalicão, em seu último empréstimo, ele disputou 28 partidas pelo, sendo titular em 21 jogos.

Nathan vinha treinando no CT Rei Pelé para manter a forma física. Contudo, o jogador não foi reintegrado ao grupo comandado por Fábio Carille, que descartou inscrever o jogador para a disputa da Série B. O Peixe considera estar bem servido na lateral direita com Chermont, Ferreira e Hayner. Assim, o jogador achou melhor procurar um novo clube em vez de disputar uma posição.

Assim, sem Nathan, o Santos volta a campo para encarar o Guarani nesta quarta-feira (21), às 19h, no Brinco de Ouro, pela 22° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

