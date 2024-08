Chelsea anuncia retorno de João Félix com contrato até junho de 2031

João Félix posa com a camisa do Chelsea em seu retorno à Premier League - (crédito: - Foto: Divulgação/ Chelsea)

O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (21), a contratação de João Félix. Assim, o atacante português está de volta ao clube, de forma definitiva, com contrato válido por sete temporadas, até junho de 2031. Os Blues acertaram o retorno em uma transferência de cerca de 52 milhões de euros (R$ 317 milhões), segundo a imprensa internacional.

“Estou muito feliz de voltar ao Chelsea e mal posso esperar para começar. Posso ver rostos familiares da última vez que estive aqui, o que é sempre legal. Amei minha passagem anterior aqui e falei para meus amigos e minha família que adoraria voltar à Premier League algum dia. Fazer isso com o Chelsea é um grande sentimento e estou animado de estar de volta”, disse.

“É uma chance para eu encontrar uma casa. Após dois empréstimos, eu precisava ficar definitivamente em um lugar. Não há lugar melhor para mim que o Chelsea, vejo o local perfeito para brilhar. Sinto que meus melhores anos estão à frente, e esta será uma boa temporada, porque agora estou permanentemente em casa”, completou.

Números recentes

O português atuou emprestado por seis meses no início de 2023. Na época, fez quatro gols em 20 jogos pelo clube inglês e foi o primeiro de dois empréstimos do ponta ex-Benfica após três anos e meio de altos e baixos no Atlético de Madrid.

Recentemente, defendeu as cores do Barcelona e chegou a fazer a pré-temporada com o Atlético. No entanto, não esteve entre os relacionados na estreia pela La Liga contra o Villarreal e acertou sua saída. Por fim, João Félix ganhou o Campeonato Espanhol de 2020/21 pelos Colchoneros e fez 34 gols e 16 assistências em 131 partidas no clube.

