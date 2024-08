Vasco celebra 126 anos de história com espetáculo musical exclusivo

Torcida do Vasco celebra os 126 anos de história do clube do coração - (crédito: - Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco completa 126 anos de história nesta quarta-feira (21), e o espetáculo “Vamos Todos Cantar de Coração” reunirá diversos artistas da música brasileira para celebrar a data. Assim, o evento ocorre nesta quarta, no Espaço Hall (antigo Barra Music), no Rio de Janeiro, a partir das 19h (de Brasília).

Entre as atrações, estão nomes como Lexa, Teresa Cristina, BK, Kevin o Chris, Delacruz e Tico Santa Cruz. A direção do projeto, por sua vez, será de Bruno Maia, diretor da série “Romário, O Cara”. Além disso, os ingressos custam a partir de R$ 75 e estão no site uhuu.com.

Pioneirismo e busca por receitas

O cruzamento do futebol com outras formas de entretenimento é uma tendência atual no mercado, muitas vezes consagrada pela expressão “Sportainment”. Dessa forma, o projeto “Vamos todos cantar de coração” foi um dos pioneiros, que busca ampliar as receitas e a capacidade de projeção de marca.

Depois de dois anos como VP de Marketing do próprio Vasco, Bruno Maia lançou o livro “Inovação é o Novo Marketing – Insights de Negócios para o futebol Pós Covid-19”. Além da empresa Feel The Match, desenvolvedora de propriedades intelectuais voltada justamente para o mix de esporte e entretenimento.

“O contexto de consumo do esporte mudou demais. Hoje, o futebol se tornou apenas mais uma opção entre tantas que o consumidor tem no seu momento de entretenimento. É preciso explorar novos formatos e linguagens, há muito espaço para isso. No caso da “Romário – O Cara”, trouxemos isso para a linguagem das séries de ação, mesmo sendo uma obra documental. O “Vamos todos cantar de coração” faz isso aproximando a paixão do futebol com a música. Talvez tenha sido o embrião de todas essas ideias sobre as quais eu me debrucei depois e trago até hoje nos meus trabalhos”, explicou o diretor.

A Barreira vai virar baile

Vale lembrar que a primeira edição do evento ocorreu em 2011, logo após o título da Copa do Brasil. Na ocasião, grandes artistas do MPB, como Erasmo Carlos, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Luiz Melodia, entre outros, estiveram envolvidos. O show, realizado no Rio de Janeiro para mais de 5 mil pessoas, se tornou um DVD.

É HOJE, HEIN?! ???? Show de aniversário de 126 anos do #VascoDaGama com Lexa, Teresa Cristina, BK, Tico Santa Cruz, Kevin o Chris, Delacruz e muito mais! VAMOS TODOS CANTAR DE CORAÇÃO! ?????? ????? 21 de agosto

???? 19h00

???? Espaço Hall – Rio de Janeiro, RJ

???? VascoTV

“Há algumas diferenças consideráveis em relação à primeira edição. A ideia é fazer um projeto mais voltado para o Pop, muito por conta do rejuvenescimento da torcida do Vasco. Além disso, diferentemente da época, em que a celebração resultou na gravação de um DVD, hoje será um produto digital, transmitido ao vivo, que depois ficará disponível on demand para o público. É um novo formato e, portanto, mais um desafio, do qual me orgulha muito fazer parte”, ressalta Bruno Maia.

A nova edição do show promete um repertório mais novo, com músicas populares da torcida, como “A Barreira vai Virar Baile” e outras versões de sucessos que foram carregados para as arquibancadas, inclusive com algumas inéditas criadas para o evento.

