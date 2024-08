Ex-Botafogo estreia na Premier League dos Emirados com oportunidade de atuar na seleção do país

O zagueiro Glauber Lima está pronto para iniciar sua sexta temporada defendendo as cores do Al Nasr de Dubai. Nesta sexta-feira, o defensor vai atuar contra o Al Orooba, no Dibba Stadium, pela primeira rodada da Premier League dos Emirados Árabes.

Com apenas 24 anos, Glauber já é um dos destaques da equipe e recentemente obteve o passaporte dos Emirados Árabes Unidos, abrindo portas para uma possível convocação à seleção nacional na data FIFA de setembro. Essa temporada promete ser decisiva para o futuro do jogador, que, apesar de estar elegível para representar os Emirados Árabes, ainda sonha com uma oportunidade na seleção brasileira.

“Expectativas são boas, fizemos uma excelente pré-temporada, muito foco, muito treino. Fizemos uma ótima preparação, alguns amistosos e estamos preparados para essa estreia no primeiro jogo da Copa,” comentou Glauber, confiante no trabalho da equipe.

Na mira de Dorival?

Mesmo com expectativas altas pela temporada, o zagueiro mantém os pés no chão quanto às futuras convocações pela Seleção Brasileira atuando pelo futebol árabe. Glauber Lima, contudo, não esconde que seu sonho ainda é voltar a usar a amarelinha.

“Costumo pensar que tudo tem a sua hora, o seu momento. Eu trabalho para poder me destacar, fazer uma excelente temporada. Se for da vontade de Deus que eu jogue na seleção (dos Emirados), vai acontecer naturalmente. Tenho isso em mente e trabalho para isso”, e prosseguiu:

“É um sonho de todo jogador brasileiro, desde criança, vestir a camisa da seleção brasileira. Hoje eu tenho… Sei que jogando nos Emirados é muito mais difícil jogar na seleção brasileira, mas continua sendo um sonho também. Vou aproveitar o momento se eu for.”

Passagem pela Seleção Brasileira

Glauber relembra com carinho a experiência de ter sido chamado por Tite em 2019 para os amistosos da seleção brasileira na Europa.

“Foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, treinando e convivendo no dia a dia com os melhores jogadores. Então, o Neymar, infelizmente, não estava lá. Ele estava lesionado, com o dedo quebrado. Cheguei a encontrá-lo no amistoso contra o Panamá, no Estádio do Porto, porque ele foi visitar os jogadores e assistir ao jogo. Foi uma experiência top conviver com os jogadores, treinando, você vê o que se passa. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida.”

Glauber também se recorda com carinho dos momentos divertidos que passou nos bastidores da Seleção naquele período. Como, por exemplo, o trote ao qual acabou submetido durante sua passagem pela Canarinho.

“Teve trote. Eu tive que cantar música, o hino nacional. Fiquei todo nervoso, mas foi bom, foi engraçado, aproveitei aquele momento. Se Deus quiser, que possa acontecer mais uma vez, mas sendo convocado de verdade.”

Sucesso nos Emirados Árabes

Com 140 jogos e oito gols pelo Al Nasr, Glauber busca continuar sua trajetória de sucesso nos Emirados Árabes e espera que a temporada 2024/2025 traga novas conquistas e desafios.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.