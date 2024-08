Cristiano Ronaldo lança canal no Youtube com curiosidades pessoais e conteúdos exclusivos

Personalidade mais seguida do Instagram, com mais de 636 milhões de pessoas, Cristiano Ronaldo agora mira em um projeto para ampliar sua influência também no Youtube. O astro do Al-Nassr anunciou nesta quarta-feira (21) seu mais novo canal na plataforma, que, inclusive, já conta mais 18 vídeos somente no primeiro dia de divulgação.

A iniciativa tem como um dos objetivos aproximar o fã da rotina e vida pessoal do jogador. O canal “UR Cristiano”, que já ultrapassa 2 milhões de seguidores, não se restringirá apenas a temas relacionados ao futebol, mas também sobre sua relação com a família, relacionamento com Giorgina e gostos pessoais.

Divulgado há duas horas, o primeiro vídeo mostra cenas exclusivas de quando Cristiano viu sua estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Nova Iorque. O conteúdo de um minuto conta com mais de 87 mil visualizações até o momento. O de maior sucesso, por ora, envolve curiosidades do relacionamento com Giorgina e contabiliza 203 mil de visibilidade.

Canal UR Cristiano

“A espera acabou! Meu canal no Youtube finalmente chegou! SIUUUU! Inscreva-se e junte-se a mim nesta nova jornada”, assim Cristiano Ronaldo anunciou seu novo projeto nas redes sociais. O astro mostrou-se bastante empolgado em compartilhar mais de sua rotina e, consequentemente, estreitar relações com seu público.

“Estou muito feliz em dar vida a este projeto. Finalmente temos a oportunidade de o tornar realidade. Sempre gostei de ter uma relação próxima com os fãs nas redes sociais e o meu canal no Youtube vai me oferecer uma plataforma ainda maior para fazer isso. Eles vão ficar sabendo mais sobre mim, a minha família e as minhas opiniões sobre muitos assuntos”, disse.

The wait is over ???????? My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024

O vídeo de maior visualização, conforme mencionado, aborda sua relação com Giorgina. O casal aparece em um momento descontraído e faz brincadeiras sobre suas preferências pessoais e no relacionamento. O conteúdo se assemelha a outro divulgado em que CR7 escolhe entre NBA ou NFL e entre Nadal ou Djokovic, por exemplo.

