Com câncer, Sven-Goran Eriksson faz emocionante vídeo de despedida

O sueco Sven-Goran Eriksson fez um emocionante vídeo de despedida em um documentário sobre sua vida. Aos 76 anos, o ex-técnico foi diagnosticado com câncer terminal em janeiro. No depoimento, além de falar sobre futebol, ele também aborda sobre a doença e como deseja ser lembrado após sua morte.

Em Sunne, onde mora na Suécia, Eriksson avalia sua vida e manda um recado final para as pessoas.

“Eu tive uma vida boa. Acho que todos nós temos medo do dia em que morrermos, mas a vida também é sobre a morte. Você tem que aprender a aceitá-lo pelo que é. Espero que no final as pessoas digam, sim, ele era um bom homem, mas nem todos dirão isso (…) Espero que você se lembre de mim como um cara positivo tentando fazer tudo o que podia fazer. Não se arrependa, sorria. Obrigado por tudo, treinadores, jogadores, torcida, tem sido fantástico. Cuide-se e cuide da sua vida. E viva isso. Tchau”, diz o sueco.

O momento faz parte do conteúdo sobre o ex-técnico presente na Prime Vídeo. Eriksson não esteve presente na promoção do filme em Londres já que enfrenta limitações da saúde. Porém, os filhos do sueco participaram do lançamento.

Carreira de Sven-Goran Eriksson

Sven-Goran Eriksson teve uma carreira de altos e baixas, somando passagens por clubes como Benfica, Roma e Lazio. Contudo, o começo foi no modesto IFK Göteborg, clube de seu país, onde começou a ganhar destaque após vencer a Copa da UEFA (agora Liga Europa) na temporada 1981/82. Posteriormente, seguiu para o Benfica, clube onde se tornou um dos grandes técnicos da história ao vencer o campeonato de Portugal por três vezes.

Já na Itália, o técnico sueco teve passagem marcante pela Lazio. Além do Campeonato Italiano (1999/00), venceu outros títulos como a Recopa Europeia (1998/99) e a Supercopa da UEFA (1999). Ele também foi o técnico da Inglaterra na Copa do Mundo de 2002, mas acabou eliminado pelo Brasil nas quartas de final.

Desejo final no futebol

Apesar de possuir uma carreira vitoriosa, o sueco ainda possuía um último desejo no futebol: comandar o Liverpool. O sonho acabou realizado em março deste ano, quando treinou os Reds em um jogo de lendas contra o Ajax.

