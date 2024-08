Fortaleza x Rosario Central, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Fortaleza recebe o Rosario Central nesta quarta-feira (21/8), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, as equipes ficaram no 1 a 1. Assim, quem vencer fica com a vaga nas quartas de final. Uma nova igualdade leva a decisão para as penalidades máximas. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 17h30, com seu tradicional pré-jogo com as informações mais relevantes das equipes. E assim que a bola rolar, Christian Rafael está na narração.